Tentano l’assalto al portavalori, spari e chiodi lanciati in strada

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Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia. È accaduto sull’autostrada A14 nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Durante il tentato assalto, sono stati anche sparati colpi d’arma da fuoco. Al momento, non si registrano feriti. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno arrivando sul posto.

“Ennesimo assalto a un portavalori. Fermo da due ore, e chissà per quanto ancora, bloccato in autostrada a pochi metri dal delirio. Un giorno, spero non troppo lontano, ci chiederemo come fosse possibile che questi banditi riuscissero, con tanta facilità, a organizzare rapine di questo tipo ogni tre per due, sempre nella stessa regione e riuscendo quasi sempre a farla franca. Eravamo, siamo e resteremo il Paese delle mezze verità“, questa la lamentela di Fabio De Filippi che ha postato sui social.

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