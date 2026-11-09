Possibile attacco hacker, verifiche in corso sui files segreti della Dia

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Una serie di verifiche sono in corso alla Direzione investigativa antimafia su un possibile attacco hacker che avrebbe interessato la struttura. Al momento i tecnici sono al lavoro e non c’è ancora una conferma che ci sia stata una compromissione dei sistemi e una sottrazione di documenti. Secondo alcuni utenti sui social, sul darkweb sarebbe infatti in vendita un archivio di oltre 220 megabyte di informazioni che sarebbe stato sottratto dai database dell’organismo che si occupa di indagini sulla criminalità organizzata.

A venderle sarebbe un utente con lo pseudonimo ‘weykofa’. Nei circa 300 file, sempre secondo quanto circola sui social, ci sarebbero le informazioni relativi ad oltre una ventina di gruppi della criminalità organizzata, atti d’indagine, statistiche interne, dati sul personale, documenti finanziari, corrispondenza con Europol e l’Ue. L’hacker avrebbe chiesto un riscatto in bitcoin.

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Allo stato non è avvenuto alcun attacco hacker al sito della Dia. Lo precisano fonti vicine al dossier, spiegando che secondo le verifiche effettuate finora è avvenuta solo un’acquisizione del sito internet della Direzione investigativa antimafia, quindi sono coinvolti solo dati pubblici e nessun dato protetto è stato esfiltrato.

Piantedosi: ‘La riunione su cyber attacchi non significa emergenza in atto’

La riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica di domani per un esame dei rischi connessi agli attacchi informatici ed alla minaccia cyber “è stata convocata, è bene sottolinearlo, non come un qualche cosa che sottolinei un’emergenza in atto”. A dirlo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, stamani a Diamante (Cosenza) per l’inaugurazione di un Commissariato di Polizia. “Faremo delle valutazioni – ha aggiunto – su eventuali ricadute sulla sicurezza pubblica che stanno avendo questi episodi. Nella fattispecie ci sono stati, per esempio, alcune presenze sul dark web di richieste di dati che riguardavano personalità importanti come il ministro degli Esteri, il procuratore di Roma, il nostro capo servizio della Polizia postale. Quindi è giusto cercare di capire che cosa c’è dietro e soprattutto quali ricadute ci possono stare per la sicurezza delle persone e per la comunità”.

“Dopodiché – ha concluso Piantedosi – proveremo a dare un contributo anche di analisi sulle motivazioni di quello che sta accadendo, quali sono le situazioni che ci possano stare dietro. Capire quindi per poi, in qualche modo, porre in essere i rimedi che devono essere approntati”.