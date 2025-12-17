Premio Donne per Napoli, parata di stelle per le premiazioni

PUBBLICITÀ

di Mariangela Chianese

Riconoscimenti, nel corso dell’evento ideato da Raffaele Carlino e Lorenzo Crea e condotto da Elisabetta Gregoraci, a 28 donne di eccellenza fra cui Simona Agnes, Francesca Pascale, Monica Bertini, Sabrina Scampini, Giorgia Palmas, Carlotta Menarini, Maria Vera Ratti, Ludovica Nasti, Giordana Marengo

Stash e Alessandro Ristori fanno esplodere l’Hbtoo

Napoli regina dei grandi eventi grazie anche alla fantastica serata di ieri che resterà a lungo nella storia delle manifestazioni più glamour d’Italia: tutto questo è stato possibile grazie allo straordinario successo della decima edizione del Premio Donne per Napoli.

Più di 1500 persone hanno riempito l’Hbtoo per la cerimonia di premiazione e il party a seguire. Un evento semplicemente perfetto con numeri da record anche sui social grazie al lavoro del presidente Raffaele Carlino e del giornalista Lorenzo Crea direttore artistico della manifestazione.

Il premio Donne per Napoli è stato condotto magistralmente dalla meravigliosa Elisabetta Gregoraci ed è stato assegnato a 28 donne di eccellenza di vari settori fra cui cultura, spettacolo, impegno civile e sociale medicina, sport, impresa e Istituzioni.

Ecco l’elenco completo delle vincitrici: Simona Agnes (categoria Istituzioni, sezione dedicata alla memoria della senatrice Graziella Pagano); Rosa Volpe (procuratore Capo a Firenze), il tenente colonnello dei Carabinieri Melissa Sipala e la poliziotta Alessandra Accardo per la categoria Legalità; Francesca Pascale (impegno civile); Claudia Conte e Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria (impegno sociale); Manuela Moreno, Sabrina Scampini e Monica Bertini (giornalismo); Erica Pizzocaro (medicina e ricerca scientifica); Ludovica Nasti, Maria Vera Ratti, Giordana Marengo, Antonia Truppo, Giorgia Gianetiempo, Giorgia Palmas, Cecilia Capriotti e Barbara Ovieni (spettacolo, cinema e tv), Annalisa Minetti (musica); Carlotta Menarini Fittipaldi, Cristina Fogazzi e Chiara Franchi (impresa); Veronica Angeloni (sport, pallavolo); Giulia Gaudino (fashion e digital creator); Arianna Triassi e Sara Penelope Robin (premi Young).

A premiare le 28 donne sono state altrettante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, dell’economia e delle Istituzioni fra cui Luciano Cimmino (presidente Pianoforte Holding), Alessandro Maiello (presidente Idea bellezza), Dino Falconio (subcommissario per l’area di Bagnoli), Carlo Palmieri (vicepresidente di Sistema Moda Italia, Unione industriali Napoli e Pianoforte Holding), Manuel Facchini (Byblos Italia), Carlo Puca (giornalista, scrittore e autore televisivo) e imprenditori e manager di eccellenza del territorio come Ciro Cannelonga, Michele Oliviero, Paolo Fontanarosa, Francesco Bove, Mario Mangia, Vittorio Spizziuoco, Lello Galiano, Luigi Rapullino, Flavio Dinacci, Nicola Ruocco e altri.

Dopio la cerimonia spazio al grande party con il travolgente live music di Stash dei The Kolors e Alessandro Ristori che hanno fatto ballare tutti gli ospiti fino a tarda notte, insieme anche al coinvolgente dj set di Arianna Triassi.

Ma l’edizione 2025 del Premio “Donne per Napoli” ha avuto anche un importante valore sociale, con l’invito a raccogliere fondi per sostenere la Fondazione Unipancreas Onlus, dedicata alla lotta contro il tumore al pancreas presieduta dal professore Giovanni Butturini, figura chiave nella divulgazione, ricerca e assistenza per i pazienti affetti da patologie pancreatiche. E anche stavolta il grande cuore di Napoli si è fatto sentire, con il presidente Carlino che ha ringraziato dal palco gli invitati per le donazioni effettuate in questi giorni.

Event Planner del Premio Cristiana Della Rossa, responsabile del cerimoniale Enzo Agliardi, responsabile della logistica Luigi Graziano Di Matteo.

Partner title sponsor: Carpisa, Yamamay, Miriade, Carlino Group e Idea Bellezza. Premium sponsor: Polis consulting, Edilstrade, Nicole immobiliare, Ecologia Esposito, Pf Service, Sideralba, Gruppo Lem, Acqua di Capri Luxury, Eterea, Verify, Kejo, Flavio Dinacci. Media partner: We can dance, Canale 21, Videoinformazioni, Gt channel, Dive e divi tv. Sponsor tecnici: Gold Tower, RiFeAl sicurezza, T&D Angeloni, HM makeup Italy. Food and beverage: Gismondi, Tizzano, De Vivo, Zucchero e vanilla, Antica frutteria, Caldarelli, Presobene gin.