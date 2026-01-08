PUBBLICITÀ
Presa a pugni da un detenuto nel carcere di Avellino, ispettrice finisce in ospedale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Una ispettrice della Polizia Penitenziaria è stata aggredita da un detenuto con un pugno nella sezione di media sicurezza del carcere di Avellino. A denunciare l’accaduto è l’Uspp con il vice segretario regionale Maurizio De Fazio.

L’ispettrice è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari nel pronto soccorso dell’ospedale di Avellino dove è stata giudicata guaribile in 20 giorni. “Il carcere di Avellino è allo sbando – sottolinea De Fazio – poche settimane fa un detenuto del reparto transito è stato aggredito da altri carcerari e anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dai medici”.

Il vice segretario regionale dell’Uspp chiede al provveditore delle carceri della Campania “provvedimenti ad hoc e urgenti”. “Spesso il personale di Polizia Penitenziaria è vittima della popolazione detenuta”, ricorda De Fazio che punta il dito contro l’organizzazione del lavoro: “Già da tempo l’Uspp ha informato gli uffici superiori al fine di ristabilire l’ordine e la sicurezza presso il carcere di Avellino”.

