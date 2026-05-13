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Un presidio fisso delle forze dell’ordine sarà presente a Porta Nolana e a Porta Capuana. E’ quanto stabilito durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto nella giornata di ieri, martedì 12 maggio, nella Prefettura di Napoli e focalizzato sui recenti fatti di sangue avvenuti in città: l’omicidio avvenuto il 10 maggio nella zona di Porta Capuana e il grave ferimento di un 14enne, accoltellato da un 15enne davanti al McDonald’s di piazza Municipio.

Presidio fisso a Porta Capuana e Porta Nolana dopo gli ultimi fatti di sangue, c’è l’ok della Prefettura

All’incontro, presieduto dal prefetto Michele di Bari, hanno preso parte l’assessore alla Legalità e alla Polizia locale del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, il comandante provinciale dei Carabinieri, Biagio Storniolo, il comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Carmine Virno, il vice questore vicario, Alfredo Carosella e il comandante della Polizia locale di Napoli, Ciro Esposito.

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Nel corso del vertice è emersa la necessità di rafforzare i dispositivi di sicurezza in aree critiche come Porta Nolana e Porta Capuana, già oggetto di specifica attenzione da parte delle forze dell’ordine. E’ stato quindi deciso di istituire un presidio fisso per pattugliare l’intera zona, che nel caso di Porta Nolana affiancherà la pattuglia dell’Esercito già presente nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.

All’incontro hanno preso parte anche i titolari dei punti vendita della catena McDonald’s di piazza Municipio, Galleria Umberto I, Fuorigrotta, piazza Garibaldi, via Argine e Licola, che si sono impegnati ad incrementare la vigilanza privata davanti alle loro attività, a potenziare i sistemi di videosorveglianza e a curare meglio la pulizia delle aree esterne.