Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto: boato e paura tra i residenti

PUBBLICITÀ

Torna a tremare la terra nell’area dei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione poco dopo le 16 di oggi, precisamente alle 16.06, nella zona della Solfatara.

Il sisma, accompagnato da un forte boato, ha generato momenti di paura tra i residenti dell’area flegrea e in diversi quartieri di Napoli occidentale. Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.

PUBBLICITÀ

Secondo i dati diffusi dall’Ingv, la scossa ha avuto una magnitudo di 2.6 ed è stata localizzata a una profondità di circa 3 chilometri. Il movimento tellurico è stato chiaramente registrato anche dal sismografo online dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Non si tratta dell’unico evento sismico delle ultime ore. Già nella notte, intorno alle 2, era stata registrata un’altra scossa di magnitudo 1.8 nel Golfo di Pozzuoli.

L’episodio si inserisce nel fenomeno del bradisismo che continua a interessare l’area dei Campi Flegrei, mantenendo alta l’attenzione delle autorità e della popolazione.

