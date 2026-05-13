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Accesso abusivo ai sistemi informatici, maxi blitz in tutta Italia: coinvolta anche Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Accesso abusivo ai sistemi informatici, maxi blitz in tutta Italia: coinvolta anche Napoli
Accesso abusivo ai sistemi informatici, maxi blitz in tutta Italia: coinvolta anche Napoli
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Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, sta conducendo – tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano – una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal Procuratore della Repubblica di Napoli, che si terrà alle ore 10:30 nei locali dell’Aula Beatrice della Procura.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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