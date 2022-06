Primo caso in Campania di vaiolo delle scimmie, dimesso il 40enne di Pozzuoli

La diagnosi, prima in Campania, era stata fatta l’altro ieri al Laboratorio del Cotugno diretto da Luigi Atripaldi. “Da oltre un mese ci siamo attrezzati per effettuare le analisi sui casi sospetti“. Tanta paura e ansia, ma l’allarme è già rientrato. Sta molto meglio ed è da 48 ore a casa il quarantenne colpito dal vaiolo delle scimmie.

Primo caso in Campania di vaiolo delle scimmie: un 40enne di Pozzuoli

Un 40enne di Pozzuoli era arrivato la sera del 15 giugno 2022 presso il pronto soccorso dell’ospedale Cotugno di Napoli manifestando una diffusa eruzione vescicolare. I medici l’avevano così trasferito nell’Unità Operativa Complessa di Malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità, diretta dal dottor Alessandro Perrella. Grazie ai tamponi molecolari forniti dallo Spallanzani di Roma, i sanitari del polo infettivologico del Cotugno hanno potuto appurare la positività dell’uomo al vaiolo delle scimmie.

Date le condizioni non gravi il paziente è stato dimesso

Si tratta del primo caso di vaiolo delle scimmie in Campania. Non è chiaro dove il paziente abbia potuto contrarre la malattia, dal momento che non rientrava da viaggi all’estero né aveva avuto contatti sospetti. Alla luce delle sue condizioni non gravi, il primo paziente affetto da vaiolo delle scimmie in Campania ha richiesto di poter tornare a casa. Quindi lo hanno dimesso proprio questa mattina dal nosocomio napoletano con obbligo di isolamento domiciliare. La cui durata sarà probabilmente stabilita al successivo controllo clinico.

Fondamentale la tempestività nella diagnosi

Come ha spiegato Maurizio Di Mauro, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, la tempestività nella diagnosi e nel porre in atto tutte le misure cautelari è stata necessaria in questo singolo caso specifico e lo è ogni volta che si ha a che fare con una malattia infettiva. È per questa ragione che “l’ospedale Cotugno, già dalle prime segnalazioni di Monkeypox in Europa e in Italia, si è attivato per fronteggiare la gestione di eventuali casi sospetti“.