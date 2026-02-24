Processo al clan De Micco-De Martino, boss e affiliati condannati a 500 anni di carcere

Quasi sei secoli di carcere. Una vera e propria mazzata. È quella stabilita per i ras dei De Micco-De Martino, gruppo egemone a Ponticelli che negli scorsi anni avrebbe imposto la propria forza criminale sul territorio, assicurandosi il monopolio delle piazze di spaccio, la riscossione sistematica del “pizzo” a imprenditori e commercianti e una rete capillare di appoggi e connivenze capace di garantire coperture e latitanze ai vertici del gruppo.
A capo della struttura, secondo la ricostruzione della DDA, vi era Marco De Micco: lui facevano riferimento i vari “gruppi” territoriali, tra cui quello guidato da Francesco e Salvatore De Martino, e una fitta rete di referenti operativi e “portatori di imbasciate” che curavano il controllo delle strade, la gestione del denaro e le attività di spaccio.
Le condanne contro i clan De Micco-De Martino
Salvatore De Martino 20 anni
Francesco De Martino 13 anni e quattro mesi
Francesco Clienti 20 anni
Luigi Minelli 20 anni
Ciro Naturale 20 anni
Francesco Pignatiello 20 anni
Marco De Micco 13 anni e quattro mesi
Alessio Velotti 12 anni e otto mesi
Nicola Onori 11 anni e due mesi
Vincenzo Di Costanzo 10 anni e quattro mesi
Pietro Frutto 10 anni e otto mesi
Rodolfo Cardone 10 anni e quattro mesi
Ciro Uccella 10 anni e quattro mesi
Loredana Palmieri 10 anni e quattro mesi
Ciro Ricci 10 anni e quattro mesi
Carmela Ricci 10 anni
Salvatore Cardillo 10 anni
Ciro Ivan D’Apice 10 anni
Carmine Montagna 10 anni
Giovanni Palumbo 9 anni e otto mesi
Giovanni Braccia 9 anni e quattro mesi
Maurizio Cacciola 9 anni e quattro mesi
Giovanni Caruso 9 anni e quattro mesi
Umberto Dello Iacolo 9 anni
Giovanni Iasevoli 9 anni
Antonio Minelli 9 anni
Francesco Miranda 9 anni
Gennaro La Rocca 9 anni
Mario Noto 9 anni
Gennaro Paola 9 anni
Luisa Riccio 9 anni
Bartolo Zuccoia 9 anni
Antonietta Uccella 9 anni
Carmine Verderame 9 anni
Salvatore Sorrentino 9 anni
Davide Tomi 9 anni
Ferdinando Viacovo 8 anni e otto mesi
Maria Pignatiello 8 anni e quattro mesi
Salvatore Affuso 9 anni
Gabriele Di Carluccio 8 anni
Luigi Pangia 8 anni
Rosario Rolletta 6 anni e otto mesi
Ciro Russo 6 anni e otto mesi
Giuseppe Russo junior 6 anni e otto mesi
Maria Lazzaro 5 anni
Mariano Pace 4anni e otto mesi
Annunziata Rigotti 4 anni
Gioele Lucarelli 3 anni e quattro mesi
Mario Rosario De Martino 3 anni e quattro mesi