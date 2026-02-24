Processo al clan De Micco-De Martino, boss e affiliati condannati a 500 anni di carcere

PUBBLICITÀ

Quasi sei secoli di carcere. Una vera e propria mazzata. È quella stabilita per i ras dei De Micco-De Martino, gruppo egemone a Ponticelli che negli scorsi anni avrebbe imposto la propria forza criminale sul territorio, assicurandosi il monopolio delle piazze di spaccio, la riscossione sistematica del “pizzo” a imprenditori e commercianti e una rete capillare di appoggi e connivenze capace di garantire coperture e latitanze ai vertici del gruppo.

A capo della struttura, secondo la ricostruzione della DDA, vi era Marco De Micco: lui facevano riferimento i vari “gruppi” territoriali, tra cui quello guidato da Francesco e Salvatore De Martino, e una fitta rete di referenti operativi e “portatori di imbasciate” che curavano il controllo delle strade, la gestione del denaro e le attività di spaccio.

PUBBLICITÀ

Le condanne contro i clan De Micco-De Martino

Salvatore De Martino 20 anni

Francesco De Martino 13 anni e quattro mesi

Francesco Clienti 20 anni

Luigi Minelli 20 anni

Ciro Naturale 20 anni

Francesco Pignatiello 20 anni

Francesco De Martino 13 anni e quattro mesi

Marco De Micco 13 anni e quattro mesi

Alessio Velotti 12 anni e otto mesi

Nicola Onori 11 anni e due mesi

Vincenzo Di Costanzo 10 anni e quattro mesi

Pietro Frutto 10 anni e otto mesi

Rodolfo Cardone 10 anni e quattro mesi

Ciro Uccella 10 anni e quattro mesi

Loredana Palmieri 10 anni e quattro mesi

Ciro Ricci 10 anni e quattro mesi

Carmela Ricci 10 anni

Salvatore Cardillo 10 anni

Ciro Ivan D’Apice 10 anni

Carmine Montagna 10 anni

Giovanni Palumbo 9 anni e otto mesi

Giovanni Braccia 9 anni e quattro mesi

Maurizio Cacciola 9 anni e quattro mesi

Giovanni Caruso 9 anni e quattro mesi

Umberto Dello Iacolo 9 anni

Giovanni Iasevoli 9 anni

Antonio Minelli 9 anni

Francesco Miranda 9 anni

Gennaro La Rocca 9 anni

Mario Noto 9 anni

Gennaro Paola 9 anni

Luisa Riccio 9 anni

Bartolo Zuccoia 9 anni

Antonietta Uccella 9 anni

Carmine Verderame 9 anni

Salvatore Sorrentino 9 anni

Davide Tomi 9 anni

Ferdinando Viacovo 8 anni e otto mesi

Maria Pignatiello 8 anni e quattro mesi

Salvatore Affuso 9 anni

Gabriele Di Carluccio 8 anni

Luigi Pangia 8 anni

Rosario Rolletta 6 anni e otto mesi

Ciro Russo 6 anni e otto mesi

Giuseppe Russo junior 6 anni e otto mesi

Maria Lazzaro 5 anni

Mariano Pace 4anni e otto mesi

Annunziata Rigotti 4 anni

Gioele Lucarelli 3 anni e quattro mesi

Mario Rosario De Martino 3 anni e quattro mesi