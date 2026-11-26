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“Al più presto torno in campo”: assiste al processo che la vede imputata in videocollegamento dal carcere dove è detenuta, e poi, qualche ora più tardi, con gli stessi indumenti, compare sui social: la protagonista della vicenda è Anna Nesa, coinvolta nell’omicidio di Umberto Catanzaro, il giovane calciatore 23enne rimasto gravemente ferito il 15 settembre 2025 nei Quartieri Spagnoli di Napoli nell’agguato che aveva come obiettivo un altro giovane.

Oggi davanti alla Corte di Assise di Napoli ha preso il via il processo a suo carico e anche a carico di Salvatore Percich, 46 anni, che come Anna Nesa ha preso parte all’udienza in videocollegamento. Alcuni giorni fa la mamma di Umberto Catanzaro ha denunciato di avere subito minacce dinanzi al tribunale da una persona che dopo essersi avvicinata le ha mostrato una pistola.

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La mamma del 23enne ha anche riferito di avere ricevuto una serie di intimidazioni via social. L’imputata, che ha appena 21 anni, potrebbe essere stata autorizzata ad usare il cellulare e a postare il video su TikTok potrebbe essere stata la persona con la quale si è messa in contatto. Dopo i saluti e prima di chiudere il collegamento la 21enne pronuncia una promessa “al più presto torno in campo”.

Alla 21enne i carabinieri e la Procura di Napoli contestano di avere dato supporto logistico a due dei quattro minorenni (anche loro sotto processo a Napoli) che per un errore di coordinazione temporale giunsero sul luogo dell’agguato in ritardo, quando il raid era stato già commesso.