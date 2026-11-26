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Si è dichiarata competente solo per il reato di omicidio aggravato dai futili motivi e dal metodo mafioso, la prima sezione della Corte di assise di Napoli, davanti alla quale stamattina ha preso il via il processo per due delle sei persone coinvolte nell’omicidio del 23enne Umberto Catanzaro. Il ragazzo rimase gravemente ferito il 15 settembre 2025 nei quartieri Spagnoli del capoluogo partenopeo a causa di un agguato ai danni di un giovane ritenuto dagli inquirenti il vero obiettivo del raid.
Umberto, a causa delle gravi ferite riportate, morì, in ospedale, due mesi dopo, il 17 novembre. I reati contestati dalla Procura (pm Urbano Mozzillo) – tra cui usura, ricettazione, detenzione di armi rubate, evasione dagli arresti domiciliari e spaccio di stupefacenti in concorso – sono stati stralciati da questo procedimento e verranno affrontati in altra sede.Durante l’udienza c’è stata l’ammissione delle prove e, in particolare, l’acquisizione di alcuni video che riguardano le fasi dell’agguato. In aula, l’avvocato di parte civile Sergio Pisani, la madre della vittima, il compagno della donna, la sorella,altri parenti e amici: questi ultimi indossavano magliette con la foto di Umberto. Presenti, ma separati, nello spazio riservato al pubblico sovrastante l’aula, anche i parenti dei due imputati. Si tratta dei due maggiorenni del gruppo:Salvatore Percich, di 46 anni, e Anna Nesa, di 21; il primo è accusato di essere stato uno degli esecutori materiali dell’omicidio; alla seconda, invece, si contesta di avere dato supporto logistico a due dei quattro minorenni che invece, per un errore di coordinazione temporale, giunsero sul luogo dell’agguato con alcuni secondi di ritardo, praticamente a raid compiuto. La prossima udienza è stata fissata per il 14 gennaio 2027 quando sarà ascoltato un carabiniere che ha già deposto nel procedimento giudiziario che vede quattro giovanissimi imputati davanti al tribunale dei minorenni partenopeo. Contestualmente verrà nominato il perito che si dovrà occupare delle trascrizioni delle intercettazioni.
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