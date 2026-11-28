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InterNapoli ha incontrato Luisa Scarpa, la donna che ha lanciato un appello per accedere ad un farmaco per curare il cancro al pancreas. Nonostante le difficoltà, continua a lottare nonostante le sofferenze comportate dalla malattia.

“Ringrazio tutte le persone che, con un piccolo ma grande contributo, mi sono state vicine e mi stanno accompagnando in questo viaggio: è grazie alla loro vicinanza che potrò avere accesso alla prima dose del farmaco. Vi ringrazio tutti, per tutta la vita”, afferma con la voce rotta dall’emozione Lisa.

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“Questa è una battaglia per tutti i malati italiani, affinché l’Aifa possa muoversi e darci una risposta, per darci una possibilità di continuare a vivere”, continua Lisa. “Sarò a Roma nei prossimi giorni per delle cure. Vado avanti per mio figlio. Quando guarirò – afferma Lisa, 50enne commercialista napoletana, con una forza invidiabile – la prima cosa che farò è bere un bicchiere di champagne. E poi mi piace cucinare, voglio tornare a farlo presto”.

Sui social continua, intanto la racconta fondi per accedere alla possibilità di acquistare il Daraxonrasib, il farmaco che costa 40.000 euro. Sino ad ora sono stati donati oltre 100.000 frutto del gran cuore delle persone. (Clicca qui per accedere alla piattaforma dedicata).

“Se sono ancora in vita è perché ci ho creduto e ci credo ancora. Per me la vita è meravigliosa e non mi sono mai chiesta perché sia successo proprio a me: ho un dovere, oggi, verso mio figlio, in tempi recenti ho perso i miei genitori che mi hanno aiutato a crescerlo nei momenti in cui ero al lavoro. Oggi, quindi, ho bisogno ancora che lui mi renda orgogliosa”, conclude Lisa.