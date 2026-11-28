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Si presenta in ospedale per farsi suturare un misterioso sfregio in pieno volto. Davanti alla richiesta di spiegazioni da parte dei sanitari, non fornisce però alcun chiarimento. Un atteggiamento sospetto, a tratti nervoso, che non passa inosservato agli occhi del servizio di vigilanza. Le guardie giurate lo scrutano e capiscono subito che le grane rischiano di essere dietro l’angolo.

A raccontare nel dettaglio la vicenda che segue, Il Mattino.

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Va in ospedale col viso sfregiato, ma era armato e su auto rubata: poi si scaglia contro gli agenti

Quell’uomo sanguinante ha addosso una pistola di piccolo calibro. Anche l’auto con cui è arrivato al pronto soccorso non è propriamente “in ordine”: il veicolo risulta infatti rubato. Medicata la profonda ferita da taglio e dimesso con una prognosi di otto giorni, l’uomo si allontana, ma la segnalazione alle autorità intanto è già partita. Sulle sue tracce ci sono già gli uomini della polizia di Stato. Quella che ne verrà fuori sarà una serata decisamente ad alta tensione.

L’allarme scatta poco prima delle ventitré di giovedì. È a quell’ora che i poliziotti della Squadra volanti del commissariato di Castellammare di Stabia, informati dal servizio di vigilanza dell’ospedale San Leonardo, si lanciano sulle tracce dell’uomo misterioso. La sua identità non rimarrà a lungo un punto interrogativo: si tratta di Francesco Casale, 28 anni e già noto alle forze dell’ordine. In pochi minuti la polizia è già sotto casa. Gli agenti individuano subito lungo via Carotenuto, nel vicino comune di Boscotrecase, il suv nella disponibilità dell’uomo, risultato poi essere effettivamente rubato.

La visita delle divise non è però particolarmente gradita. Casale, sottoposto a un controllo, dà subito di matto e si scaglia contro gli uomini della pattuglia, ferendoli entrambi. Poi, nonostante le manette ai polsi, danneggia la vettura di servizio. L’azione delle Volanti è però implacabile e durante la perlustrazione dell’area viene anche trovata una pistola calibro 22. Dopo i consueti passaggi burocratici in commissariato, per il 28enne è quindi scattato l’arresto.

Portato a termine con successo il blitz, proseguono le indagini finalizzate a individuare la provenienza dell’arma e capire in quali circostanze Casale si fosse procurato lo sfregio in faccia. Sullo sfondo, l’ipotesi di un possibile regolamento di conti che solo per una pura casualità non ha avuto conseguenze drammatiche.