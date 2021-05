Nuova offensiva del racket nella zona orientale di Napoli. Due negozi in fiamme poco prima dell’alba. I roghi sono di origine dolosa. Verso le 5 i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale sono intervenuti in corso San Giovanni nel quartiere San Giovanni a Teduccio per incendio. Lo riporta Il Mattino. L’incendio ha interessato due esercizi commerciali, una tabaccheria e il pub Addu Manuele. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale. I vigili del fuoco avrebbero constatato la natura dolosa del rogo.

