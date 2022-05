Su TikTok le foto della tomba di Raffaele Cutolo

Su TikTok spuntano le foto della tomba di Raffaele Cutolo. Il boss della Nuova camorra organizzata è deceduto all’età di 79 anni, il 17 febbraio dello scorso anno. Il suo corpo è sepolto nel cimitero di Ottaviano. Non è la prima volta che il capo fondatore della Nco focalizza l’attenzione dei social, tornando ad aprire la discussione sull’opportunità di certe immagini. Che incontrano spesso l’omaggio e il favore di simpatizzanti della malavita organizzata.

LA TOMBA DI RAFFAELE CUTOLO FINISCE SU TIKTOK

Come in questo caso, i messaggi al post non sono mancati. “Uomo d’onore fino all’ultimo”, scrive Michele. “Grande”, gli fa eco Genni. Da sottolineare che a pubblicare gli scatti sul proprio profilo social non sarebbe stato un parente del padrino di Ottaviano, piuttosto, si ipotizza, un internauta a caccia di like e di follower.

IN SOTTOFONDO UN DIALOGO TRATTO DAL FILM “IL CAMORRISTA”

L’audio che accompagna le foto è integralmente tratto da una scena del film “Il camorrista”. Si tratta della sequenza in cui il professore di Vesuviana (riproposizione sul grande schermo di Cutolo, interpretato da Ben Gazzara), seda una rivolta scoppiata in carcere. E avvisa gli insorti di ricordare il suo nome e di rivolgersi a lui prima di avviare qualsiasi azione.

RAFFAELE CUTOLO, IL PADRINO IRRIDUCIBILE

Raffaele Cutolo ha più volte sottolineato di essersi pentito davanti a Dio, ma non davanti agli uomini e allo Stato. Detenuto per oltre mezzo secolo, la maggior parte passato in regime di carcere duro (41bis), il boss è morto nell’ospedale di Parma (reparto riservato ai detenuti), dove era rimasto ricoverato per alcune settimane. Il suo corpo è sepolto nel cimitero di Ottaviano, a pochi metri di distanza da quello dell’altro padrino di camorra, diventato poi uno dei suoi più acerrimi nemici, Mario Fabbrocino.