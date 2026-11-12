Svolta per i 115 ex Lsu in Campania, arriva il contratto full-time

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Svolta concreta per 115 lavoratori del personale regionale ex LSU. D’intesa con il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l’Assessore al Personale, Onofrio Cutaia, ha firmato l’atto di indirizzo per la trasformazione del loro rapporto di lavoro da part-time a full-time. ​Una decisione importante che sblocca una situazione complessa e restituisce stabilità e prospettive a dipendenti che da tempo attendevano risposte tangibili.

​«Con la firma di questo atto di indirizzo restituiamo finalmente dignità e piena valorizzazione professionale a questi 115 lavoratori, che attendevano da anni il giusto riconoscimento verso il loro impegno quotidiano all’interno della macchina amministrativa regionale. Non si tratta soltanto di un adeguamento contrattuale, ma di un atto di civiltà e di rispetto che riconosce il valore di chi, con dedizione, garantisce ogni giorno i servizi per la nostra comunità», dichiara l’Assessore al personale Cutaia.

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​L’atto segna l’avvio formale del percorso che porterà alla piena attuazione della misura, ponendo fine a una lunga attesa e confermando l’attenzione della Giunta regionale verso la tutela dei diritti e la valorizzazione del lavoro pubblico.