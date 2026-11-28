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La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per Venti forti settentrionali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 14 di oggi sabato 28 novembre, alle 20 di domani, domenica 29 novembre. Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose con criticità idrogeologica. Si rappresenta che l’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali: il colore Verde presente sull’Avviso del centro Funzionale trasmesso agli enti locali dalla Sala Operativa regionale, indica pertanto che non è previsto rischio idrogeologico associato al quadro meteo attuale.