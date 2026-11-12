Temporali intensi e raffiche di vento, scatta l’allerta meteo in Campania

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Allerta meteo Gialla su tutta la Campania dalle 15 di oggi e per le successive 24 ore. La Protezione civile della regione Campania ha diramato un avviso in cui si evidenziano venti forti sud-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato o molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte e temporali, anche intensi.

Nell’avviso è richiamata l’attenzione su un rischio idrogeologico localizzato con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.