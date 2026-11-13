Il weekend inizia con la pioggia, è ancora allerta meteo a Napoli

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𝗔𝘃𝘃𝗶𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗼 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟱:𝟬𝟬 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟯 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮:𝟬𝟬 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟰 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲. 𝗟’𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 di allerta meteo prevede per la 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝟭 (che comprende 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗮, 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶, 𝗜𝘀𝗼𝗹𝗲, 𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗩𝗲𝘀𝘂𝘃𝗶𝗮𝗻𝗮) i seguenti fenomeni rilevanti: precipitazioni isolate o locali, anche a carattere di rovescio o possibile temporale, puntualmente di moderata intensità, in attenuazione dal mattino di sabato 14 novembre. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Livello di allerta resta gialla. Saranno chiusi i parchi cittadini e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche.