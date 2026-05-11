Ragazzino accoltellato per uno ‘sguardo’ a Napoli, al vaglio i video

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Saranno i video dei sistemi di videosorveglianza presenti nella centralissima piazza Municipio, a fare luce, nei minimi dettagli, sull’accoltellamento che ha visto vittima un 14enne colpito da un 15enne per uno sguardo di troppo ad una ragazza. Nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida del fermo notificato all’aggressore a cui gli investigatori della Polizia Locale (coordinati dal generale Ciro Esposito) e la Procura per i minorenni di Napoli (guidata dal procuratore Patrizia Imperato) contestano il reato di tentato omicidio.

Le condizioni di salute del 14enne, sottoposto a un intervento chirurgico nell’ospedale Vecchio Pellegrini, sono ritenute gravi ma stabili. Prima delle coltellate c’era stata una lite tra i due: il 15enne ha preso a colpi di casco il quasi coetaneo, prima di sferrare i fendenti che hanno provocato ferite all’addome, al collo e alla testa.

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La violenza nel weekend