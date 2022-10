Raid nel locale La Capannina del Gragnanese a Volla, lo sfogo del titolare: “E’ assurdo”

Furto nel locale La Capannina del Gragnanese a Volla. Pasquale, titolare dell’attività, ha diffuso anche i video sui social. Erano circa le 3 di notte quando ignoti si sono introdotti nel locale in via Don Sturzo forzando il blocco apertura serranda e avevano rubato all’interno. I ladri hanno asportato la cassa automatica contenente 1000 euro. Inoltre hanno danneggiato il registratore e un ipad.

Solidarietà da parte dei commercianti amici: “Stamattina abbiamo saputo di quanto accaduto alla capannina del gragnanese,da colleghi commercianti e clienti vogliamo far sapere che siamo molto dispiaciuti, subire un furto e avere dei danni in momenti così difficili sappiamo che fa male più del dovuto,purtroppo le istituzioni non esistono in questi paesi dobbiamo sempre farci forza da soli e rialzarci quanto prima e quello che auguriamo alla capannina del gragnanese…..A’GRAFF”