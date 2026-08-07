Rapina 15mila euro agli anziani, giovane truffatore bloccato a Ischia

PUBBLICITÀ

Una truffa agli anziani che diventa rapina. L’ennesimo arresto per una piaga sociale che non smette di entrare nelle abitazioni di persone deboli. Siamo Serrara Fontana e i carabinieri della stazione di Barano d’Ischia intervengono in un’abitazione. Poco prima un ragazzo, con la truffa del finto carabiniere, aveva convinto una coppia di coniugi a farsi dare un pacco con all’interno 15mila euro.

Quando però gli anziani – lei 80enne mentre il marito 93 – chiedono maggiori dettagli al ragazzo la situazione degenera. Il truffatore strappa dalle mani il pacco con il denaro dalle mani della donna scaraventando a terra il 93enne che aveva tentato di difendere la propria moglie per poi fuggire.

PUBBLICITÀ

Rintracciato vicino al cimitero

I militari raccolgono la descrizione dell’uomo appena fuggito da parte delle vittime e si mettono alla sua ricerca con la centrale operativa che avverte le altre pattuglie in zona. Siamo a 2 chilometri dall’abitazione degli anziani quando i carabinieri notano un ragazzo nei pressi del cimitero. Il suo aspetto combacia perfettamente con la descrizione fornita dalle vittime.

Si decide di fermarlo ma lui tenta di fuggire. Con non poche difficoltà i carabinieri bloccano il ragazzo. Si tratta del 21enne napoletano Gaetano Traversino. Nel suo zaino il pacco con i 15mila euro. Il denaro viene restituito ai legittimi proprietari. Il 93enne fortunatamente sta bene. L’arrestato deve rispondere di truffa aggravata, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.