Rapina a mano armata all’Arenella, presa di mira l’agenzia di scommesse

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Nella tarda serata di ieri, personale del Commissariato Vomero è intervenuto in zona Arenella a seguito della segnalazione di una rapina ai danni di un’agenzia di scommesse. Un dipendente ha riferito che, poco prima, un uomo con il volto travisato, sotto la minaccia di una pistola, si sarebbe fatto consegnare l’incasso, ancora in corso di quantificazione. Non si lamentano feriti. Indagini in corso ad opera del Commissariato Vomero, che procede.