Morte del piccolo Domenico, indagati due sanitari dell’ospedale di Bolzano

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Due sanitari dell’ospedale di Bolzano, dove il 23 dicembre 2025 venne prelevato il cuore da impiantare al piccolo Domenico Caliendo – una coordinatrice e un operatore socio sanitario – saranno ascoltati nei prossimi giorni in Procura a Napoli (pm Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) nell’ambito delle indagini del Nas (che vede ora nove sanitari indagati) sulla morte del bimbo rimasto vittima di un trapianto di cuore fallito eseguito all’ospedale Monaldi del capoluogo partenopeo il 23 dicembre 2025.

Entrambi i sanitari risultano indagati, come atto dovuto: com’è noto nell’ospedale di Bolzano l’equipe proveniente da Napoli effettuò l’espianto del cuore poi sistemato in un contenitore ritenuto fuori dalle linee guida, rabboccato con del ghiaccio sintetico (“secco”) fornito dalla struttura ospedaliera locale.

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Solo a Napoli, quando il contenitore venne aperto, i sanitari si accorsero che le bassissime temperature raggiunte nel contenitore per la presenza del ghiaccio secco avevano danneggiato irreparabilmente il muscolo cardiaco che comunque venne impiantato nel petto del bimbo. Domani e dopodomani, intanto, in tribunale è previsto l’esame e il controesame dei consulenti del gip Mariano Sorrentino, che ha disposto l’incidente probatorio sul cuoricino malato di Domenico e su quello del donatore prelavato a Bolzano.