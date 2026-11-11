Allarmi bomba nelle scuole di Napoli e Giugliano, evacuati gli istituti

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Allarme bomba nelle scuole, segnalazioni anche a Giugliano. Una mattinata di preoccupazione in diversi istituti scolastici, con segnalazioni che stanno interessando Napoli e altre città italiane. Anche a Giugliano si registra un episodio nell’ambito dell’allarme che sta coinvolgendo numerose scuole sul territorio nazionale.

Nel capoluogo campano le segnalazioni sarebbero circa venti e avrebbero portato all’evacuazione di alcuni istituti nelle zone di Soccavo e del Vomero. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nelle verifiche e negli accertamenti necessari per escludere la presenza di eventuali ordigni.

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Le verifiche sono in corso anche alla luce delle segnalazioni registrate in altre parti d’Italia, tra cui Roma, la Sicilia e Bergamo. Gli investigatori ipotizzano che dietro i diversi episodi possa esserci un’unica mano, anche se al momento non emergono elementi per individuare un eventuale mandante. Gli accertamenti proseguono per ricostruire l’origine delle segnalazioni e risalire ai responsabili.