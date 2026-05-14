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Diciotto cessioni di sostanze stupefacenti. Un’intensa attività di spaccio monitorata dagli uomini del commissariato di Secondigliano. I ‘fantasmi’, ossia gli uomini della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Corso Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro e coordinati sul campo dall’ispettore Luca Boccia) sono intervenuti in via dei Reggiolari dove hanno arrestato il 39enne Vincenzo De Stefano.

Spaccio nell’androne del palazzo, scatta l’arresto a San Pietro a Patierno

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti nella zona di San Pietro a Patierno, hanno notato diverse persone entrare e uscire da uno stabile.

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I poliziotti, dopo aver notato un via vai di persone presso uno stabile, insospettiti, hanno posto in essere un servizio di osservazione ed hanno notato il 39enne che, dopo aver prelevato qualcosa da una cantinola, l’ha consegnata ad alcuni soggetti. Uno di questi, poco dopo, è stato bloccato e trovato in possesso di due involucri di marijuana.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato De Stefano, trovandolo in possesso di 25 euro. Inoltre, con la collaborazione di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i poliziotti hanno effettuato un controllo nella cantinola, dove hanno rinvenuto 82 involucri di marijuana; nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenuti 510 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. La sostanza era distinta in confezioni contrassegnate da emoji e da smile. De Stefano è stato dunque arrestato.

Un blitz che dimostra la capillare attenzione sul campo degli uomini del commissariato di Secondigliano che, numeri alla mano, si dimostra il più prolifico del capoluogo partenopeo per numero di arresti.