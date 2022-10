Rapina a mano armata al portavalori, banditi in fuga con 70mila euro

Lunedì mattina una rapina è stata condotta in un ufficio postale in via Lucarelli nel quartiere Poggiofranco a Bari. Quattro persone armate e con i volti coperti hanno rubato dei plichi che erano appena stati consegnati da personale di un furgone portavalori dell’istituto di vigilanza. Sull’accaduto indaga la polizia, fortunatamente non si registrano feriti.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli inquirenti, il commando sarebbe entrato in azione a bordo di un furgone. I veicolo è stato poi dato alle fiamme in via Perosi nel quartiere di Fesca. Successivamente i quattro sarebbero scappati a bordo di un’auto parcheggiata nei paraggi. Sul luogo i vigili del fuoco e la polizia scientifica, che sta cercando eventuali impronte. Il bottino della rapina sia aggirerebbe attorno ai 70 mila euro.