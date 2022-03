Rapinarolex dei Quartieri spagnoli in trasferta, scarcerato Salvatore Febbraio

E’ stato scarcerato Salvatore Febbraio, il 36enne dei Quartieri spagnoli conosciuti negli ambienti di mala con il soprannome di ‘o stuort. L’uomo era stato arrestato nel dicembre scorso insieme al complice Massimo Selillo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lucca per alcune rapine compiute in Versilia (leggi l’articolo). Sulla loro testa in pratica pendeva l’accusa di essere gli esecutori materiali tre rapine di orologi di lusso, di cui uno, un Paul Newman degli anni Sessanta, del valore di 200mila euro. In quell’occasione i due avrebbero atteso l’arrivo di un imprenditore strappandogli, nei pressi della sua abitazione, il prezioso quadrante mentre era intento ad aprire la portiera dell’auto. Proprio nel corso dell’ultimo colpo alcune telecamere di videosorveglianza ad alta definizione avevano immortalato Febbraio consentendo ai carabinieri di identificarlo e arrestarlo. Grazie alle argomentazioni dei suoi legali, gli abili avvocati Antonio Rizzo e Leopoldo Perone, Febbraio è stato scarcerato ottenendo i domiciliari.

Il modus operandi

Come ricostruito nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita qualche mese fa le vittime in due dei tre episodi avevano riportato ferite a seguito dello strappo del proprio orologio dal polso da parte dei malviventi. L’attività investigativa dei carabinieri è durata diversi mesi e si è svolta attraverso analisi di tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, individuazioni fotografiche e numerosi testimoni, permettevamo di ricostruire il sistema dei malviventi. Periodicamente organizzavano brevi trasferte a bordo di auto e moto di grossa cilindrata presi a noleggio, partendo da Napoli per compiere i furti e le rapine in Versilia. Gli stessi, alloggiando in località distanti dalle zone da colpire, si spostavano poi sugli obiettivi dove, una volta individuata la vittima, operavano repentinamente per poi rientrare in Campania.