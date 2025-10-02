Rapinato Michele Criscitiello, banditi in fuga con il Rolex

PUBBLICITÀ

Michele Criscitiello era fermo al semaforo sulla sua Porsche a Sesto San Giovanni quando i due banditi, a bordo di uno scooter si sono avvicinati. Il giornalista di SportItalia si è visto puntare contro una pistola, non si sa se vera o finta, poi uno dei due rapinatori gli ha sfilato l’orologio da 70mila euro. Stando a quanto ricostruito da Il giorno , il raid è avvenuto nella mattina di oggi giovedì 2 ottobre.

Prosegue il momento “no” di Stefano De Martino, rubato il Patek Philippe da migliaia di euro

Prosegue il momento no per Stefano De Martino, dopo il caso dei video intimi rubati e il calo degli ascolti in tv. Il volto di punta di Rai1 è stato derubato del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro. Il furto avvenuto il 18 settembre in zona Bocconi a Milano.

PUBBLICITÀ

Il conduttore di “Affari Tuoi” sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il «trucco dello specchietto». Hanno urtato lo specchietto della sua Mercedes e, quando il conduttore ha tirato fuori la mano per rimetterlo in posizione, gli hanno sfilato l’orologio. Il conduttore ha quindi chiamato la polizia denunciando l’episodio.