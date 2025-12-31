Regione Campania, Fico ufficializza la giunta: Casillo vice, ritorna il deluchiano Bonavitacola

Composta la nuova giunta regionale. Il nuovo governatore Roberto Fico ha nominato gli assessori che lo accompagneranno nei 5 anni di governo della Campania. Poche le sorprese rispetto ai nomi circolati nelle scorse settimane e in questi giorni di febbrili consultazioni, anche se qualche novità non manca. Anzitutto va notato che, oltre alla Sanità, il presidente Fico tiene per sé anche la delega al Bilancio. Non viene dunque riconfermato l’assessore regionale uscente con tale delega, il tecnico Ettore Cinque nella squadra di Vincenzo De Luca. D’altronde, per completare il puzzle e non scontentare i vari partiti e liste che hanno sostenuto l’ex presidente della Camera, sono progressivamente calate le quotazioni relative alla conferma di Ettore Cinque.

Nominato, come era oramai chiaro, il dem Mario Casillo come vicegovernatore con delega ai Trasporti. Proprio il Partito Democratico fa la parte del leone con tre assessori in giunta (oltre alla poltrona di presidente del consiglio comunale, andata a Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli Gaetano) Dopo vari tira e molla, viene confermato in giunta Fulvio Bonavitacola, vice governatore uscente e fedelissimo dell’ex presidente De Luca.Non entra nella compagine di governo invece Gilda Sportiello, parlamentare e coordinatrice napoletana del Movimento 5 Stelle di cui si parlava come assessore alle Politiche Sociali. La delega invece attribuita ad Andrea Mornioli amministratore cooperativa Dedalus e co-coordinatore Forum Disuguaglianze Diversità.

La composizione della giunta regionale

Ecco di seguito gli assessori regionali.

Mario Casillo (in quota Partito Democratico), vicepresidente con delega ai Trasporti, Mobilità, Mare; Vincenzo Cuomo (in quota Partito Democratico) con delega al Governo del territorio, Patrimonio; Andrea Morniroli (in quota Partito Democratico) con delega alle Politiche Sociali e Scuola.

E poi: Claudia Pecoraro (in quota Movimento 5 Stelle e consigliere regionale a Salerno) con delega ad Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità; Fulvio Bonavitacola (in quota lista A Testa Alta) con deleghe alle Attività Produttive e Sviluppo Economico; Vincenzo Maraio (in quota Psi di cui è segretario nazionale) con delega alla Promozione del Territorio e Transazione Digitale; Angelica Saggese (in quota Casa Riformista) con delega al Lavoro e Formazione; Ninni Cutaia, tecnico vicino al governatore Roberto Fico (che ricordiamolo annovera nella sua maggioranza una lista che porta il suo nome) con delega alla Cultura, Eventi e Personale.

Infine, Fiorella Zabatta, (in quota Avs) con delega alle Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali; Maria Carmela Serluca (in quota Noi Di Centro e assessore al Bilancio al Comune di Benevento) con delega all’Agricoltura.

Oltre alla Sanità e al Bilancio, il governatore Roberto Fico detiene per sè anche le deleghe ai Fondi nazionali ed europei e le altre non assegnate.

Le dichiarazioni di Roberto Fico

«Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta- afferma il governatore Fico augurando buon lavoro ai suoi assessori – Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone». Il presidente assicura: «Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità».