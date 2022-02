Rete dello spaccio nel rione 219, il video del blitz in provincia di Napoli

All’alba di oggi nel comune di Castello di Cisterna è scattata una vasta operazione della polizia di Stato per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di numerosi indagati, a vario titolo, per il reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver agito in prossimità di istituti scolastici. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, hanno rivelato l’esistenza di una fiorente attività di spaccio insistente nei caseggiati popolari del comune cisternese, le cosiddette ‘Case della 219’. Nell’operazione sono impiegati numerosi reparti della Polizia di Stato, tra cui il Reparto Volo e Unità Cinofile antidroga.

Questa mattina, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di P.S. “Nola” ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 11 febbraio dal G.l.P. presso il Tribunale di Nola nei confronti di B.G., C.S., F.N., F.S., N.P. e R.P., ritenuti gravemente indiziati di una pluralità di delitti , aventi ad oggetto plurime cessioni di sostanza stupefacente occorse nel comune di Castello di Cisterna tra maggio e luglio 2021.

Il provvedimento in parola compendia le risultanze di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e svolta da personale della Squadra Mobile e della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. Nola, con il supporto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, che si è articolata attraverso lo svolgimento di mirati servizi di pedinamento e appostamento, la videoregistrazione delle condotte delittuose e, infine, allo scopo di ‘rafforzare ulteriormente il quadro probatorio, la predisposizione, sotto l’egida dell’ Autorità Giudiziaria, di operazioni di polizia sotto copertura, mediante l’impiego di personale specializzato del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

La suddetta indagine ha cosi consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza circa la presenza di una fiorente ed articolata attività di spaccio di sostanze stupefacenti insistente nei caseggiati popolari cosiddetti “Case della 219” – del comune di Castello di Cisterna .

All’operazione odierna hanno preso parte, oltre ai summenzionati Uffici investigativi, personale del Reparto Prevenzione Crimine “Campania” e dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, nonché due unità cinofile antidroga della questura di Napoli. Impiegato anche un elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di S