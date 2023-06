Riapre il Cimitero delle Fontanelle, sarà gestito dai giovani de La Paranza

PUBBLICITÀ

Il ‘Cimitero delle Fontanelle‘ riaprirà al pubblico a Natale, a vincere il bando per la gestione è stata la cooperativa La Paranza. I giovani della cooperativa hanno già rilanciato il Rione Sanità ed ora scommettono sulla riapertura delle Fontanelle.

Riapre il ‘Cimitero delle Fontanelle’

Una vittoria importante per i giovani della cooperativa che gestisce già le Catacombe

di San Gennaro e la Piscina Mirabilis. Come annunciato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi il Cimitero delle Fontanelle riaprirà a Natale. ‘La Paranza’ si è aggiudicata la

gara indetta dal Comune di Napoli. Dopo un’esperienza ventennale nella gestione dei siti culturali è stato “facile” dare fiducia alla cooperativa di giovani. Un’esperienza maturata soprattutto nelle Catacombe di San Gennaro, grazie al loro aiuto il sito è passato da 6000 ingressi nel 2006 a 200.000 a fine 2022. Un incremento di crescita che continua anche nel 2023. E’ infatti del 20 per cento la crescita quest’anno ed ha fatto registrare già da inizio anno, 43.500 ingressi.

Una cooperativa attiva per la preservazione dei beni culturali che ha già portato ottimi risultati nei siti da loro gestiti. “La valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere è una delle nostre principali attività la bellezza dei luoghi costituisce un’attrattiva

per i flussi turistici prima italiani e poi internazionali, e contribuisce all’inserimento del rione nel circuito di produttività cittadina” dicono i responsabili. La cooperativa da’ oggi lavoro a 40 giovani, è infatti una realtà che aiuta non solo i siti culturali a rinascere ma da speranza ai giovani di quartiere e li avvicina al sogno di salvare la città.