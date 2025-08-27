Ricercato stanato a Secondigliano, era sparito da quasi 200 giorni

PUBBLICITÀ

Non ha raggiunto la cifra tonda dei 200 Felice Gammella, 37enne di Sant’Anastasia.

Il conto si è fermato a 195 giorni, quelli trascorsi nell’ombra.

Vìolata la misura della detenzione domiciliare agli inizi dell’anno, Gammella si è reso irreperibile. Due le ordinanze emesse dalle procure di Salerno e Nola che sono rimaste senza la firma di avvenuta notifica. Nelle carte si legge estorsione aggravata e danneggiamento, reati commessi nel 2023.

Misure non eseguite fino ad oggi, quando i Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia hanno scovato il suo nascondiglio.

Era a Secondigliano, nell’abitazione di una conoscente.

Grazie alla collaborazione della stazione locale, i militari hanno circondato lo stabile. Gammella non si è arreso e, piuttosto che uscire di corsa dal portone principale, è fuggito passando tra i tetti delle palazzine vicine.

Saltando da un solaio all’altro, in un rischioso e disperato parkour.

La fuga si è conclusa dopo qualche minuto, con i carabinieri in ogni possibile direzione.

Finito in manette, il 37enne è stato portato in carcere.