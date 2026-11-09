Rissa alla Sagra della Castagna a Roccamonfina, identificati 4 violenti

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Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio della Polizia di Stato di Caserta, che ha intensificato i servizi straordinari finalizzati al contrasto delle condotte illecite e alla tutela della sicurezza pubblica.

Nell’ambito delle attività svolte dalla Divisione Anticrimine, il Questore di Caserta ha adottato complessivamente 74 provvedimenti di prevenzione: 59 avvisi orali, 7 Divieti di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.), 6 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica e 2 proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo e divieto di soggiorno.

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I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, in quanto dediti ad attività delittuose o coinvolti in episodi di violenza di genere. In particolare, quattro D.A.C.Ur. sono stati emessi nei confronti di altrettante persone deferite all’Autorità Giudiziaria per una rissa verificatasi a Roccamonfina, durante la manifestazione denominata “Sagra della Castagna e del Fungo Porcino”.

Controlli sull’Immigrazione Irregolare

Sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha curato l’esecuzione di sette decreti di espulsione, emessi dal Prefetto nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Tre cittadini albanesi, rintracciati dai Carabinieri della Stazione di Lusciano, sono stati accompagnati presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino per il rimpatrio nei rispettivi Paesi di origine, in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Questore e convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Un cittadino tunisino, già noto alle Forze dell’ordine, è stato invece accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

Per altri tre cittadini stranieri, di nazionalità georgiana, indiana e albanese, sono stati adottati provvedimenti di espulsione con concessione di un termine per la partenza volontaria e applicazione della misura accessoria dell’obbligo di dimora.

Parallelamente, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato specifici servizi di controllo nelle principali aree della movida cittadina.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 118 persone e controllati 76 veicoli. Le verifiche hanno inoltre portato al sequestro di quattro biciclette a pedalata assistita che presentavano evidenti segni di manomissione, finalizzati ad aumentarne la velocità.

Ulteriori controlli sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti nelle zone della movida.

Nella frazione di Carano, i poliziotti hanno accertato che un’attività commerciale effettuava la raccolta di scommesse telematiche senza il necessario titolo autorizzatorio. Il titolare è stato identificato e sono stati avviati gli accertamenti per le violazioni previste dalla normativa in materia di pubblica sicurezza.

Le attività rientrano nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto all’illegalità predisposto dalla Questura di Caserta, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, tutelare i cittadini e garantire il rispetto della legalità sull’intero territorio provinciale.