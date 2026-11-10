Appalti e corruzione, tra i 13 arrestati c’è il presidente della Soresa

Nove arresti in carcere e 4 ai domiciliari all’alba nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli su presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia. L’ordinanza del gip di Napoli è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli.
Inchiesta sugli appalti, arrestato Tommaso Casillo
Coinvolto in due presunte vicende di tangenti Tommaso Casillo, nel corso delle indagini sulle ramificazioni del clan Veneruso di Volla in una serie di appalti e procedure amministrative. L’inchiesta è stata condotta dai pm Henry John Woodcock e Francesca Paola Colonna Romano, sotto il coordinamento del Procuratore capo Nicola Gratteri e dell’aggiunto Sergio Ferrigno.
Due tangenti, da 100mila euro e da 20mila, per favorire gli imprenditori Mario e Marco Langella in due appalti pubblici per complessivi 53 milioni di euro. Questo contesta la Dda di Napoli a Casillo, presidente del consiglio di amministrazione di Soresa. Per l’ex stato senatore è stato disposto il carcere.
Presunte tangenti a Volla
Tangenti in contanti, promesse di assunzioni e pressioni sugli uffici comunali per accelerare il pagamento delle fatture: figura anche il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Napoli sugli appalti pubblici e sui rapporti tra il clan Veneruso e il gruppo imprenditoriale Langella.
Tra gli episodi ricostruiti figura quello del 29 maggio 2024, quando Marco Langella incontrò Di Costanzo. Il giorno successivo, parlando con il padre, raccontò di avergli consegnato un “pacchetto di caramelle”: la frase è stata interpretata dagli inquirenti come il riferimento a una “mazzetta”. In un’altra intercettazione, del 27 ottobre 2025, Mario Langella avrebbe suggerito al figlio di aumentare da mille a duemila euro la somma destinata al sindaco: “È meglio… si trova più galvanizzato e fa più assai“.
La nota del Governatore Roberto Fico
Il clan Veneruso infiltrato negli appalti pubblici a Casoria e Volla