Appalti e corruzione, tra i 13 arrestati c’è il presidente della Soresa

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Nove arresti in carcere e 4 ai domiciliari all’alba nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli su presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia. L’ordinanza del gip di Napoli è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli.

Inchiesta sugli appalti, arrestato Tommaso Casillo

Coinvolto in due presunte vicende di tangenti Tommaso Casillo, nel corso delle indagini sulle ramificazioni del clan Veneruso di Volla in una serie di appalti e procedure amministrative. L’inchiesta è stata condotta dai pm Henry John Woodcock e Francesca Paola Colonna Romano, sotto il coordinamento del Procuratore capo Nicola Gratteri e dell’aggiunto Sergio Ferrigno.

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Due tangenti, da 100mila euro e da 20mila, per favorire gli imprenditori Mario e Marco Langella in due appalti pubblici per complessivi 53 milioni di euro. Questo contesta la Dda di Napoli a Casillo, presidente del consiglio di amministrazione di Soresa. Per l’ex stato senatore è stato disposto il carcere.

Presunte tangenti a Volla

Tangenti in contanti, promesse di assunzioni e pressioni sugli uffici comunali per accelerare il pagamento delle fatture: figura anche il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Napoli sugli appalti pubblici e sui rapporti tra il clan Veneruso e il gruppo imprenditoriale Langella.

Tra gli episodi ricostruiti figura quello del 29 maggio 2024, quando Marco Langella incontrò Di Costanzo. Il giorno successivo, parlando con il padre, raccontò di avergli consegnato un “pacchetto di caramelle”: la frase è stata interpretata dagli inquirenti come il riferimento a una “mazzetta”. In un’altra intercettazione, del 27 ottobre 2025, Mario Langella avrebbe suggerito al figlio di aumentare da mille a duemila euro la somma destinata al sindaco: “È meglio… si trova più galvanizzato e fa più assai“.

La nota del Governatore Roberto Fico

Napoli, che hanno portato all’arresto del presidente di Regione Campania, Roberto Fico. “Alla luce dei gravi sviluppi dell’inchiesta della Procura di, che hanno portato all’arresto del presidente di So.Re.Sa . SpA, la società regionale che gestisce gli acquisti di beni e servizi destinati alle aziende del sistema sanitario campano, abbiamo provveduto a convocare immediatamente una assemblea dei soci per procedere a un incisivo cambiamento della governance della società, i cui assetti sono stati definiti nel 2022. La nostra volontà è imprimere una discontinuità netta rispetto all’attuale gestione, attraverso un rinnovamento profondo degli organi di governo e dei vertici societari, da realizzare con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure previste. Non riteniamo sufficienti interventi parziali o soluzioni di semplice aggiustamento: è necessario aprire una fase completamente nuova, fondata su criteri rigorosi di trasparenza, competenza, responsabilità e controllo, garantendo al tempo stesso la continuità delle attività essenziali per il funzionamento del sistema sanitario regionale“, ha dichiarato il Presidente della

“Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, alla quale va la nostra massima fiducia, riteniamo indispensabile una risposta istituzionale immediata e chiara. Non possono esserci zone d’ombra nella gestione delle risorse pubbliche, tanto più quando riguardano la sanità e il diritto alla salute dei cittadini. La trasparenza, la legalità e la correttezza amministrativa non sono principi negoziabili, ma condizioni imprescindibili per il funzionamento delle istituzioni che perseguiamo dal primo giorno di governo regionale. La nostra responsabilità politica è garantire che ogni articolazione del sistema regionale operi esclusivamente nell’interesse pubblico, senza ambiguità, condizionamenti o compromessi”, conclude il presidente il Governatore.