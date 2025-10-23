Rita De Crescenzo arriva a Belve, sarà intervistata da Francesca Fagnani

PUBBLICITÀ

In arrivo da Napoli agli studi di Roma. Rita De Crescenzo, l’influencer più discussa dai napoletani, si prepara psicologicamente a sedere su una delle poltrone più temute della televisione. “Mi tremano le gambe“, questa è la reazione della tiktoker all’idea di essere ospite della nuova stagione di Belve, il celebre programma televisivo condotto su Rai 2 da Francesca Fagnani. Stando a quanto riportato dalla redazione di Fanpage, la registrazione sarebbe in corso proprio in queste ore.

L’annuncio di Rita De Crescenzo su TikTok: una caccia al tesoro tra emozione e stupore

Già dalla mattina l’influencer di Napoli non ha nascosto il suo entusiasmo ai suoi milioni di follower per la sua prossima avventura televisiva. “Ho un appuntamento molto importante oggi“, aveva annunciato sul suo profilo TikTok, senza però aggiungere dettagli.

Successivamente, però, Rita ha inaugurato una sorta di “caccia al tesoro“, svelando alcuni importanti indizi all’interno delle sue storie. Dapprima, il pranzo da Figo Talenti a Roma – celebre ristorante non molto distante dallo studio televisivo di Belve. Infine, arriva il momento decisivo: l’ingresso nell’auto NCC, che l’avrebbe condotta sotto le telecamere Rai.

Rita De Crescenzo: la belva perfetta per Francesca Fagnani

Di certo, non c’è da sorprendersi della scelta di Francesca Fagnani per Belve. Rita De Crescenzo incarna perfettamente tutti gli elementi che la trasmissione ricerca nei propri ospiti: capacità di creare dibattiti – dividendo l’opinione pubblica – autenticità senza filtri, ma soprattutto una storia personale controversa, che intreccia provocazione e riscatto sociale.

Non a caso, infatti, le sue origini popolari e il suo linguaggio che non conosce mezzi termini, hanno posto le basi per l’ascesa della tiktoker da outside del web a fenomeno nazionale. Ciò fa della tiktoker un caso unico ed emblematico, tanto bersagliato da critiche quanto seguito da numerosissimi e appassionatissimi fan. Insomma, Rita è la belva perfetta per Fagnani. Un’occasione unica, che quest’ultima non poteva lasciarsi scappare.

Cosa c’è da aspettarsi dall’incontro?

Quella tra De Crescenzo e Fagnani sarà molto di più di una semplice chiacchierata. La fama della conduttrice di Belve, del resto, è strettamente legata alla sua capacità di scavare all’interno delle zone d’ombra dei propri ospiti e la tiktoker non ne è certo priva.

Un personaggio che ha scatenato raffiche di polemiche e di discussioni nell’ambito della cronaca locale in merito alla questione di Roccaraso, con le innumerevoli liti a distanza con il deputato Francesco Emilio Borrelli, con la presunta candidatura in politica. E la lista potrebbe proseguire ancora per molto.