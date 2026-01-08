PUBBLICITÀ
Ruba l’auto col complice poi scappa: scarcerato giovane di Giugliano

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Lo scorso 17 dicembre a Trentola Ducenta, i carabinieri  hanno arrestato due giovani nel corso di un servizio mirato al contrasto dei furti di autovetture. I due arrestati sono un 28enne residente a Villaricca, Castellone Antonio ed un 21enne di Giugliano in Campania, Improta Alessandro, ritenuti responsabili del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il Tribunale del riesame di Napoli, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha rimesso in libertà Improta Alessandro, sottoponendolo all’obbligo di firma. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva disposto invece per entrambi gli arresti domiciliari.

Il fatto

I militari, impegnati in una attività di controllo del territorio in agro di Trentola Ducenta, hanno notato una Fiat Panda che, alla vista della pattuglia, ha tentato di sottrarsi al controllo. Da qui è scaturito un prolungato inseguimento, conclusosi nel vicino comune di Villa di Briano, dove il veicolo è stato bloccato in una strada chiusa al traffico.

Una volta fermata l’autovettura, i due occupanti hanno tentato di darsi alla fuga a piedi per evitare l’identificazione, ma sono stati raggiunti e bloccati dai Carabinieri dopo una breve colluttazione. Nel corso della perquisizione del veicolo, all’interno dell’abitacolo i militari hanno rinvenuto due passamontagna e diversi attrezzi atti allo scasso, elementi ritenuti compatibili con attività illecite, che erano già monitorate dalle forze dell’ordine in una indagine parallela che si sta svolgendo per furti di autovetture, grazie anche all’utilizzo delle videocamere di sorveglianza dei centri urbani. L’autovettura è stata sequestrata e affidata a una ditta autorizzata.

