Sabato di terrore e follia a Napoli, sparatoria in strada

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi circa un’ora fa questa sera in viale Margherita, nel quartiere Ponticelli. I proiettili hanno colpito due auto in sosta e al momento non risultano feriti. A sparare, a quanto pare, alcune persone in sella a degli scooter. Sul posto, per i rilievi del caso, ci sono i carabinieri della stazione di Ponticelli e della Compagnia di Poggioreale che hanno ritrovato almeno 5 bossoli. In viale Margherita, anche una pattuglia della Polizia di Stato. I residenti hanno udito chiaramente l’esplosione dei proiettili, cosa che ha creato panico tra i presenti in strada e un fuggi fuggi generale. “Basta, così non si può andare avanti. Ancora una volta il quartiere è interessato da sparatorie in strada e tra le persone. Il rischio che qualche innocente e chi non c’entra niente con dinamiche criminali venga colpito, resta alto. Le istituzioni, le forze dell’ordine e la società civile devono intervenire e partecipare attivamente per ristabilire la legalità nel quartiere. Basta passerelle”. A dirlo è Vincenzo Viola, presidente dell’associazione Vivendo Ponticelli.