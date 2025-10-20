PUBBLICITÀ
HomeCronacaGiocavano nella sala scommesse a Napoli, beccati due 16enni
CronacaCronaca locale

Giocavano nella sala scommesse a Napoli, beccati due 16enni

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Giocavano nella sala scommesse a Napoli, beccati due 16enni
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

Proseguono le attività di controllo della Polizia Locale di Napoli, per la prevenzione degli illeciti e la tutela dei minori. Gli agenti della Unità Operativa Fuorigrotta hanno effettuato una serie di ispezioni mirate alle sale scommesse.

Sanzionata sala scommesse per gioco d’azzardo a minori

Durante un controllo in un’attività di Via Leopardi, gli Agenti hanno sorpreso due ragazzi di 16 anni intenti ad effettuare scommesse. Per tale grave violazione della normativa a tutela dei minori, il titolare dell’attività è stato immediatamente sanzionato ai sensi del D.L. 98/11. L’importo della sanzione elevata ammonta a 6.666 euro.

PUBBLICITÀ

Sequestrata struttura abusiva in locale di Bagnoli

Gli agenti della Municipale sono intervenuti in un locale di somministrazione nel quartiere di Bagnoli dove è stata riscontrata la presenza di una struttura esterna realizzata abusivamente su un’area destinata unicamente all’occupazione di suolo pubblico per tavoli, sedie e ombrelloni.
La struttura, di circa 18 metri quadrati, era realizzata con profilati in PVC e teloni impermeabili avvolgibili, ancorata alla parete del fabbricato e a una pedana autoportante in legno con struttura in ferro. Non risultando alcun titolo autorizzativo per la costruzione, la stessa è stata posta sotto sequestro per violazione dell’art. 44 del DPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia).

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati