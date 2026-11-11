Salerno piange Anna Di Masi, la 23enne è morta in Australia

PUBBLICITÀ

Aveva lasciato Salerno circa due anni fa per trasferirsi in Australia e inseguire i propri sogni. Un’esperienza lontano da casa, con l’obiettivo di costruire un futuro, che si è interrotta tragicamente per Anna Di Masi, 23 anni, originaria del quartiere Torrione. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità salernitana. Sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e persone che hanno voluto ricordarla e stringersi attorno ai suoi familiari.

Il ricovero e la morte in Australia

Stando alle prime informazioni, la giovane sarebbe stata ricoverata in un ospedale australiano. Durante la permanenza nella struttura avrebbe poi avuto un arresto cardiaco, che non le ha lasciato scampo. Non sono ancora note le ragioni del ricovero né gli elementi che hanno portato al peggioramento delle sue condizioni. La vicenda resta dunque avvolta da diversi interrogativi.

PUBBLICITÀ

A Torrione, quartiere in cui Anna era cresciuta ed era conosciuta, il dolore per la sua scomparsa si accompagna alla vicinanza nei confronti della famiglia. Il padre, che al momento della notizia si trovava in Germania, avrebbe già intrapreso il viaggio di ritorno in Italia. Una morte improvvisa, lontano dalla propria città e dai propri affetti, che ha lasciato sgomenti quanti conoscevano la 23enne.