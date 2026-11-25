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I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura di Napoli a carico di Salvatore Berriola. Il fermo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli, che ha anche disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Al 51enne sono state contestate 5 rapine commesse tra il 30 luglio e il 4 novembre scorso. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione dei Quartieri Spagnoli, hanno consentito di documentare il coinvolgimento del soggetto fermato in diverse azioni criminali, concentrate nei quartieri Chiaia, Posillipo e San Ferdinando.

Il modus operandi è sempre lo stesso: Berriola, in sella a uno scooter con targa straniera, procede contromano o invadendo i marciapiedi e, sorprendendo le donne o turisti alle spalle, sottrae loro borse e gioielli. In due occasioni le persone rapinate hanno anche subito lesioni personali. Grazie alle immagini di videosorveglianza e ad alcuni video divenuti virali sul web, i militari sono riusciti a ricostruire l’identità del fermato.

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Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.