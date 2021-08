Spaccio di cocaina a Scampia, arrestato il figlio del ras del clan Abbinante. Sabato sera gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, notavano vicino ai porticati degli edifici del lotto SA/1 in via Giuseppe Fava due uomini che consegnavano qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di 24 bustine. Involucri contenenti 24 grammi di marijuana, 20 contenenti 5 grammi circa di cocaina e 315 euro. Domenico Esposito e Francesco Pio Esposito, napoletani di 48 e 19 anni, arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un blitz in piena regola. Il 16 giugno dagli uomini della squadra mobile eseguirono cinque ordinanze di custodia cautelare su disposizione della Dda. Colpiti boss e ras del gruppo Abbinante, storicamente radicato nel rione Monterosa. Finirono in carcere il ras Antonio Abbinante (62enne già agli arresti domiciliari e scarcerato ad aprile, il nipote Raffaele Abbinante, Antonio Esposito (figlio dello storico ras del clan Giovanni Esposito ‘o muort) e suo cognato Salvatore Monriale. Accusati di associazione a delinquere di stampo camorristico e omicidio.

Antonio Abbinante, 61 anni, era considerato il reggente del clan omonimo dopo l’arresto del fratello Raffaele, detto ‘Papele’, era stato arrestato nel novembre del 2019 a Mugnano per aver violato la libertà vigilata dopo la fine della sua condanna del 2018. Da tempo gli inquirenti osservavano una ‘ripresa’ a tutto campo del gruppo uscito. Fu sconfitto dalla terza faida di Scampia quando erano alleati con gli Abete dei Sette Palazzi contro la Vanella Grassi.