Scende dall’auto dopo il tamponamento e viene travolto, Matteo muore sull’A2 nel Salernitano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Esce dall’auto dopo essere stato tamponato in autostrada. un’altra macchina in transito lo travolge: l’incidente nella notte sull’A2 all’altezza dello svincolo di Battipaglia. A perdere la vita Matteo Ginetti, 28 anni di Eboli.

Lo schianto intorno alle 3 di ieri, domenica 1 marzo.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura su cui viaggiava – una Fiat Panda – avrebbe urtato il guardrail dopo un contatto con una Citroën C3. La sequenza resta ancora da stabilire: non è ancora chiaro se Ginetti sia stato tamponato o ci sia stato lui a toccare l’altra autovettura. Dopo l’impatto, il 28enne è sceso dalla sua macchina. Ma proprio in quel momento è sopraggiunta una terza auto che ha travolto il 28enne.

Ginetti è morto sul colpo. Inutili i soccorsi che sono arrivati poco dopo sul luogo dello schianto. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Il tratto autostradale nei pressi dello svincolo di Battipaglia è stato chiuso fino alla rimozione delle auto, avvenuta in qualche ora.

