Scontro auto-moto a Castellammare: Paolo Balli muore sul colpo, si prega per la moglie Carolina

È ancora in condizioni critiche Carolina di Pangrazio, la 40enne coinvolta nell’incidente in moto avvenuto sabato mattina sul raccordo a Castellammare di Stabia. Era rimasta ricoverata in rianimazione all’Ospedale del Mare di Napoli in condizioni gravissime. Nell’impatto era morto sul colpo il marito Paolo Balli, odontotecnico di 59 anni. La coppia viaggiava sulla sua Bmw, diretta verso la Penisola Sorrentina quando il mezzo ha sbandato. A quel punto, Balli aveva perso la vita nell’impatto con un’auto che proveniva dal senso opposto. La moglie, invece, era finita sull’asfalto, per poi essere trasportata d’urgenza in gravi condizioni. A distanza di due giorni dallo scontro la donna combatte ancora tra la vita e la morte.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento. Ma, secondo i primi rilievi, la motocicletta dei coniugi romani avrebbe sbandato a causa di una manovra improvvisa di un’auto che precedeva. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella e la moto è finita contro un’auto che proveniva dal senso opposto.

PUBBLICITÀ

A bordo dell’auto coinvolta nell’incidente c’erano due turiste straniere rimaste sotto choc per la dinamica. La ragazza alla guida è stata indagata per omicidio stradale anche se dovrà essere accertata la sua responsabilità.

La coppia ha due figlie, di 10 e 12 anni. Erano appassionati di sport e due ruote e spesso si recavano in moto in giro per l’Italia. Erano infatti diretti a Sorrento per il week end: a Vico Equense si è tenuto il Trofeo delle Regioni Mototurismo che prevede la partecipazione di tutti i motoclub della regione.

Scontro auto-moto sulla statale ‘Sorrentina’: un morto e un ferito nello schianto – articolo precedente

Una persona è morta in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 145 “Sorrentina”. Per cause in corso di accertamento un’autovettura e una motocicletta si sono scontrate. Nel tragico schianto una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell’ordine e il 118 per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.