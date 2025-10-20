Scoperto noto bar con dehors abusivo a Bagnoli, sequestrata la struttura

PUBBLICITÀ

Proseguono le attività di controllo della Polizia Locale di Napoli per la prevenzione degli illeciti e la tutela dei minori. Gli agenti dell’Unità Operativa Fuorigrotta hanno condotto una serie di ispezioni mirate nelle sale scommesse e nei locali pubblici della zona ovest della città.

Durante uno degli interventi, i vigili hanno scoperto una struttura abusiva realizzata in un locale di somministrazione nel quartiere di Bagnoli. La costruzione, di circa 18 metri quadrati, era stata installata su un’area destinata esclusivamente all’occupazione di suolo pubblico per tavoli, sedie e ombrelloni.

La struttura era costituita da profilati in PVC, teloni impermeabili avvolgibili e una pedana autoportante in legno e ferro, ancorata al muro del fabbricato principale. In assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’intera installazione, contestando la violazione dell’articolo 44 del DPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia).

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio e contrasto all’abusivismo edilizio portato avanti dalla Polizia Locale di Napoli, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate da fenomeni di illegalità diffusa.