Sequestrato un distributore di benzina, scattano i sigilli alle sei pistole

PUBBLICITÀ

La Polizia Locale di Napoli ha eseguito il sequestro preventivo d’urgenza di un impianto di distribuzione carburanti situato sulla Strada Provinciale di Caserta, al termine di controlli effettuati dagli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano.

Le verifiche hanno evidenziato diverse irregolarità, tra cui l’assenza di un’autorizzazione allo scarico in corso di validità, l’ostruzione delle caditoie destinate alla raccolta delle acque meteoriche, la presenza di residui oleosi nell’area delle pompe di erogazione e la mancata esibizione della documentazione relativa agli interventi di manutenzione e pulizia degli impianti di raccolta e trattamento delle acque. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti tecnici sulla gestione delle acque di dilavamento del piazzale.

PUBBLICITÀ

Alla luce delle criticità riscontrate, è stato disposto il sequestro preventivo d’urgenza dell’impianto per presunte violazioni della normativa ambientale in materia di scarichi e gestione delle acque reflue. L’intervento ha comportato l’apposizione dei sigilli a sei pistole erogatrici e il contestuale divieto di prosecuzione dell’attività di distribuzione carburanti.