Sequestro da 2,5 milioni all’imprenditore vicino al clan di camorra

La Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta della Procura della Repubblica e del Direttore della DIA. Il provvedimento riguarda società, beni immobili e disponibilità finanziarie riconducibili a un imprenditore di Mercato San Severino.

Il decreto arriva al termine di una complessa attività d’indagine condotta dalla Sezione DIA di Salerno, finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale del soggetto, ritenuto elevato e continuativo nel tempo dal 2009 al 2021. Secondo gli investigatori, l’imprenditore è indiziato di appartenenza al clan Desiderio della Valle dell’Irno.

Sproporzione nei redditi dell’imprenditore

Le indagini hanno evidenziato una disproporzione tra il patrimonio posseduto e i redditi dichiarati, ipotizzando che parte delle ricchezze fosse stata accumulata grazie a proventi di attività illecite. L’uomo, già coinvolto in un procedimento penale per reati fallimentari, sarebbe stato ritenuto socialmente pericoloso per condotta e tenore di vita, anche in relazione a rapporti con ambienti criminali.

Il sequestro ha interessato un opificio, due compendi aziendali operanti nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale di ristorazione, nonché quote di un fondo pensione e buoni postali.

Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in circa 2,5 milioni di euro. Si rappresenta che il provvedimento è evidentemente suscettivo di impugnazioni e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.