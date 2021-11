Follia nel Casertano, badante prende a pugni anziana e prova a lanciare la nipote dal balcone

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca, in quel centro cittadino, hanno tratto in arresto una 43enne di origini polacche e residente in Sessa Aurunca. La donna è responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentato omicidio nei confronti di una 94enne del posto, cui faceva da badante.

Aggredita anche la nipote dell’anziana

A soccorrere per prima l’anziana donna è stata la 48enne nipote, attirata dalle urla di aiuto provenienti dal confinante appartamento della zia. Al suo arrivo la donna ha notato che l’anziana zia, completamente nuda, era minacciata e malmenata con pugni al volto dalla badante. Intervenuta per fermare l’aggressione è stata anche lei vittima di accanimento da parte della citata badante. Quest’ultima, con veemenza, l’ha afferrata per le gambe tentando di farla cadere dalla finestra del primo piano. Per fortuna però non è riuscita nel suo intento, grazie al provvidenziale arrivo del 22enne figlio convivente della malcapitata, anch’egli attirato dalle urla.