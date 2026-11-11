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Profondo dolore nella frazione di San Marco Trotti, nel Comune di San Felice a Cancello, per l’improvvisa scomparsa di Giuseppina Nuzzo, 31 anni, appartenente a una conosciuta famiglia di allevatori e imprenditori della zona.

La giovane si è spenta presso il centro medico di Pozzilli, in provincia di Isernia, dove era stata sottoposta alcune ore prima a un intervento chirurgico per un problema di salute a cui stava facendo fronte.

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Dolore nel Casertano per Giuseppina, la giovane è morta dopo l’intervento chirurgico

Giuseppina lavorava da alcun anni in Spagna nel settore turistico. Circa un mese fa era stata costretta a rientrare in Italia proprio a causa delle sue condizioni di salute, che avevano reso necessario un percorso di cure culminato nell’operazione.

Secondo le prime informazioni, l’intervento chirurgico sembrava aver avuto un esito soddisfacente. Tuttavia, nelle ore successive, è arrivato l’improvviso decesso della 31enne.

La famiglia ha chiesto approfondimenti per chiarire le circostanze della scomparsa, anche alla luce delle iniziali indicazioni positive sull’esito dell’operazione. Al momento non sono note le cause precise del decesso.

La notizia ha suscitato profonda commozione a San Marco Trotti e nell’intero territorio di San Felice a Cancello, dove la famiglia Nuzzo è molto conosciuta. Una giovane vita spezzata a soli 31 anni, lasciando nello sconforto quanti la conoscevano.