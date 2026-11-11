Nasconde 5 kg di cocaina nell’auto noleggiata, arrestata nel Salernitano

Nella serata di venerdì 6 novembre la Polizia di Stato di Salerno, con personale della locale Squadra Mobile, ha proceduto all’arresto, per detenzione ai fini di spaccio, di una donna residente nel Comune di Pontecagnano Faiano, in quanto trovata in possesso, all’esito di un controllo del veicolo sul quale viaggiava, di sostanza stupefacente di tipo cocaina.
In particolare, il controllo avveniva nel Comune di Pontecagnano Faiano, sulla SS18, nei pressi dello svincolo con l’autostrada A3, ove la donna veniva fermata alla guida di un’autovettura intestata ad una società di noleggio. Dal atteggiamento nervoso ed irrequieto della conducente, sola in auto, induceva gli operatori ad approfondire il controllo, procedendo ad una perquisizione d’iniziativa che consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro 5 pani di cocaina, per un peso complessivo lordo pari ad oltre 5 chili e mezzo.